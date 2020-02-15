«Трактор» по буллитам победил «Куньлунь»
17:47
«Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ по буллитам победил «Куньлунь» — 3:2.
Победный бросок исполнил Егор Степанов.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Трактор" (Челябинск) — «Куньлунь» (Пекин) — 3:2 Б (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Попов — 4 (Карлин, Косов), 8:11 — 1:0. Локхарт — 13 (Шинкарук), 30:56 — 1:1. Уэрек — 9 (бол., Фу, Мерфи), 31:36 — 1:2. Основин — 9, 33:22 — 2:2.
Победный буллит: Степанов.
Вратари: Галимов — Смит.
Штраф: 14 — 14.
Броски: 30 (5+11+10+4) — 30 (8+7+13+2).
Судьи: Бондарь, Одиньш.
15 февраля. Челябинск. ЛА «Трактор» им В. Белоусова.
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