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«Трактор» по буллитам победил «Куньлунь»

17:47
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«Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ по буллитам победил «Куньлунь» — 3:2.

Победный бросок исполнил Егор Степанов.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Трактор" (Челябинск) — «Куньлунь» (Пекин) — 3:2 Б (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Попов — 4 (Карлин, Косов), 8:11 — 1:0. Локхарт — 13 (Шинкарук), 30:56 — 1:1. Уэрек — 9 (бол., Фу, Мерфи), 31:36 — 1:2. Основин — 9, 33:22 — 2:2.

Победный буллит: Степанов.

Вратари: Галимов — Смит.

Штраф: 14 — 14.

Броски: 30 (5+11+10+4) — 30 (8+7+13+2).

Судьи: Бондарь, Одиньш.

15 февраля. Челябинск. ЛА «Трактор» им В. Белоусова.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/chl/2019-2020/

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