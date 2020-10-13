«Трактор» по буллитам победил «Ак Барс»

«Ак Барс» дома уступил «Трактору» (2:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Решающий буллит в активе Ника Бэйлена. В составе победителей также отличились Алексей Бывальцев и Понтус Оберг. У хозяев забивали Альберт Яруллин и Камиль Фазылзянов.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — «Трактор» (Челябинск) — 2:3 Б (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Бывальцев — 4 (мен., Калинин), 10:56 — 0:1. Яруллин — 1 (бол., Галиев, Галимов), 26:27 — 1:1. Оберг — 3 (бол., Калинин, Бывальцев), 52:32 — 1:2. Фазылзянов — 1 (Азеведо), 54:27 — 2:2.

Победный буллит: Бэйлен.

Вратари: Ахтямов — Федотов.

Штраф: 10 — 22.

Броски: 31 (8+8+14+1) — 26 (7+8+9+2).

Судьи: Бирин, Васильев.

13 октября. Казань. ЛДС «Татнефть-Арена».