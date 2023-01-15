«Трактор» объявит нового генменеджера клуба в ближайшие две недели
Гендиректор «Трактора» Иван Савин в интервью «СЭ» рассказал о своем будущем клубе и переговорах с игроками, чьи контракты заканчиваются после этого сезона, а также проанонсировал назначение нового генменеджера.
«Мой контракт заканчивается через две недели, есть уверенность, что я сохраню пост генерального директора. В ближайшие две недели объявим, кто станет новым генменеджером клуба. Не могу подтвердить, что это будет Алексей Волков. Что касается бюджета клуба на новый сезон, он не уменьшится, а увеличение будет зависеть от коммерческой службы. По поводу контрактов с игроками - мы ведем переговоры с хоккеистами, у которых они заканчиваются. Всех хотим оставить. Пока самые сложные переговоры с представителями Алексея Бывальцева, это финансовый вопрос», - сказал Савин.
Клуб из Челябинска занимает 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции (50 очков).
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|15.01
|13:00
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Спартак – Куньлунь
|3 : 2
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|17:00
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Локомотив – Динамо М
|- : -
|15.01
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Витязь – Трактор
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СКА – Амур
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Динамо Мн – Автомобилист
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