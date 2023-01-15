Воробьеву дали три матча на исправление ситуации в «Магнитке». Новым тренером может стать Квартальнов

Квартальнов может возглавить «Магнитку» в случае увольнения Воробьева

По информации «СЭ», Илья Воробьев может покинуть пост главного тренера «Металлурга» в случае продолжения неудачной серии.

В последних девяти матчах у «Магнитки» семь поражений. На исправление ситуации руководство клуба дало Воробьеву три ближайшие игры.

Основной кандидат на место Воробьева в случае его отставки — Дмитрий Квартальнов.