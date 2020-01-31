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«Трактор» объявил об уходе Бориса Видгофа с поста гендиректора клуба

12:03
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По решению президента «Трактора», губернатора Челябинской области Алексея Текслера новым генеральным директором клуба назначен Иван Савин. Он сменил на этом посту Бориса Видгофа, сообщает 74.ru.

Видгоф в должности вице-президента клуба сосредоточится на контроле финансово-хозяйственной деятельности и выстраивании взаимоотношений со спонсорами.

Иван Савин является председателем совета директоров в ООО «ЗаряД», где производят профессиональную хоккейную амуницию. 39-летний Савин провел пять сезонов за «Трактор». За годы спортивной карьеры он стал чемпионом Универсиады, обладателем Кубка Европейских чемпионов, чемпионом Высшей лиги и бронзовым призером чемпионата России.

Дополнительная информация

https://74.ru/text/sport/66472789/

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