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Сегодня, 19:10

«Трактор» одержал волевую победу над московским «Динамо»

Иван Шитик
Корреспондент
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Хоккеисты «Трактора».
Фото ХК «Трактор»

«Трактор» одержал волевую победу над московским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1.

В составе победителей голами отметились нападающие Никита Тертышный и Максим Шабанов.

У «Динамо» единственный гол на счету форварда Александра Скоренова.

«Трактор» набрал 56 очков, но остается на последнем месте в Восточной конференции. При этом от зоны плей-офф челябинцы отстают всего на 1 очко.

«Динамо» проиграло три из последних четырех матчей и остается на пятом месте на Западе (75 очков).

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Москва) — 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

Голы: Скоренов — 7 (Тринеев), 16:06 — 0:1. Тертышный — 6 (Ткачев, Хэмилтон), 29:28 — 1:1. Шабанов — 13 (бол., Бывальцев, Телегин), 33:56 — 2:1.

Вратари: Устименко — К.Л. Волков (59:02).

Штраф: 2 — 4.

Броски: 20 (4+7+9) — 33 (11+10+12).

Судьи: Беляев, Ромасько.

31 января. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2022-2023/
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Трактор
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