«Трактор» одержал волевую победу над московским «Динамо»
«Трактор» одержал волевую победу над московским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1.
В составе победителей голами отметились нападающие Никита Тертышный и Максим Шабанов.
У «Динамо» единственный гол на счету форварда Александра Скоренова.
«Трактор» набрал 56 очков, но остается на последнем месте в Восточной конференции. При этом от зоны плей-офф челябинцы отстают всего на 1 очко.
«Динамо» проиграло три из последних четырех матчей и остается на пятом месте на Западе (75 очков).
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«Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Москва) — 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)
Голы: Скоренов — 7 (Тринеев), 16:06 — 0:1. Тертышный — 6 (Ткачев, Хэмилтон), 29:28 — 1:1. Шабанов — 13 (бол., Бывальцев, Телегин), 33:56 — 2:1.
Вратари: Устименко — К.Л. Волков (59:02).
Штраф: 2 — 4.
Броски: 20 (4+7+9) — 33 (11+10+12).
Судьи: Беляев, Ромасько.
31 января. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.
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|31.01
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Трактор – Динамо М
|2 : 1
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Нефтехимик – Автомобилист
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Северсталь – Металлург
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