Нападающий «Барыса» Гурков был переведен в список травмированных

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В матче с регулярного чемпионата КХЛ московским «Динамо» получил повреждение нападающий «Барыса» Дмитрий Гурков, сообщает пресс-служба клуба.

После прохождения медицинского обследования нападающий был переведен в список травмированных.

В текущем регулярном чемпионате КХЛ хоккеист сыграл 30 матчей и отметился одной результативной передачей.