Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 16:54

«Ак Барс» проиграл «Трактору» на выезде и потерпел шестое поражение подряд

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Олег Знарок и хоккеисты «Ак Барса».
Фото ХК «Ак Барс»

«Ак Барс» проиграл «Трактору» на выезде в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:5.

У гостей забросили Станислав Галиев и Никита Дыняк. У хозяев дубль сделал Антон Бурдасов, по одной шайбе у Теему Пулккинена, Сергея Телегина и Кирилла Капустина.

«Ак Барс» потерпел шестое поражение подряд — это самая длинная серия для казанского клуба в истории КХЛ. Команда Олега Знарка занимает шестое место в таблице Восточной конференции с 20 очками в 18 матчах. «Трактор» поднялся на восьмую строчку Востока с 17 очками в 20 играх.

«Ак Барс» проведет следующий матч 19 октября дома против «Металлурга», «Трактор» в этот же день примет на своем льду «Авангард».

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) — «Ак Барс» (Казань) — 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)

Голы: Бурдасов — 8, 15:05 — 1:0. Пулккинен — 7 (бол., Калинин), 18:17 — 2:0. Телегин — 3 (бол., Бывальцев), 32:21 — 3:0. Капустин — 3 (Пулккинен), 34:01 — 4:0. Галиев — 3 (бол., Радулов, Войнов), 36:17 — 4:1. Дыняк — 3 (Хенкель, Радулов), 49:28 — 4:2. Бурдасов — 9 (Бывальцев, Калинин), 55:02 — 5:2.

Вратари: Проскуряков — Билялов (Мифтахов, 34:01).

Штраф: 4 — 14.

Броски: 51 (18+16+17) — 20 (3+8+9).

Судьи: Акузовский, Бирин.

16 октября. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова. 7501 зритель

Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Трактор
3
5
Читайте также
Самая массовая драка фанатов ЦСКА и «Спартака»: тысяча человек, милиция стреляла в воздух
Рублев vs Соперники по финалам — 4:0! Андрей почти обеспечил путевку на Итоговый
В США заявили о подготовке Ираном партии ракет и беспилотников для России
МИД Украины заявил, что князь Владимир желал вступления в ЕС Киевской Руси
Тело 14-летнего подростка обнаружено на востоке Москвы
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

КХЛ: «Трактор» — «Ак Барс», «Куньлунь» — «Спартак» и другие матчи 16 октября

«Ак Барс» впервые в истории проиграл 6 матчей подряд в КХЛ
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 19 17 2 35
2 Динамо М 19 13 6 29
3 Локомотив 18 11 7 25
4 Торпедо 18 11 7 23
5 Спартак 19 9 10 23
6 ЦСКА 17 10 7 23
7 Витязь 19 10 9 23
8 Северсталь 18 8 10 19
9 Динамо Мн 19 7 12 18
10 Куньлунь 19 7 12 17
11 Сочи 16 3 13 9
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 18 13 5 27
2 Металлург 18 12 6 26
3 Сал. Юлаев 18 10 8 23
4 Сибирь 20 10 10 22
5 Барыс 19 10 9 21
6 Ак Барс 18 8 10 20
7 Адмирал 19 8 11 18
8 Трактор 20 7 13 17
9 Авангард 18 7 11 16
10 Нефтехимик 19 7 12 15
11 Амур 18 5 13 13
Результаты / календарь
6.10
7.10
8.10
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
16.10 14:30
Трактор – Ак Барс
 5 : 2
16.10 17:00
Куньлунь – Спартак
 - : -
16.10 17:00
Сочи – Северсталь
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости