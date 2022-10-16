«Ак Барс» проиграл «Трактору» на выезде и потерпел шестое поражение подряд
«Ак Барс» проиграл «Трактору» на выезде в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:5.
У гостей забросили Станислав Галиев и Никита Дыняк. У хозяев дубль сделал Антон Бурдасов, по одной шайбе у Теему Пулккинена, Сергея Телегина и Кирилла Капустина.
«Ак Барс» потерпел шестое поражение подряд — это самая длинная серия для казанского клуба в истории КХЛ. Команда Олега Знарка занимает шестое место в таблице Восточной конференции с 20 очками в 18 матчах. «Трактор» поднялся на восьмую строчку Востока с 17 очками в 20 играх.
«Ак Барс» проведет следующий матч 19 октября дома против «Металлурга», «Трактор» в этот же день примет на своем льду «Авангард».
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«Трактор» (Челябинск) — «Ак Барс» (Казань) — 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)
Голы: Бурдасов — 8, 15:05 — 1:0. Пулккинен — 7 (бол., Калинин), 18:17 — 2:0. Телегин — 3 (бол., Бывальцев), 32:21 — 3:0. Капустин — 3 (Пулккинен), 34:01 — 4:0. Галиев — 3 (бол., Радулов, Войнов), 36:17 — 4:1. Дыняк — 3 (Хенкель, Радулов), 49:28 — 4:2. Бурдасов — 9 (Бывальцев, Калинин), 55:02 — 5:2.
Вратари: Проскуряков — Билялов (Мифтахов, 34:01).
Штраф: 4 — 14.
Броски: 51 (18+16+17) — 20 (3+8+9).
Судьи: Акузовский, Бирин.
16 октября. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова. 7501 зритель
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Трактор – Ак Барс
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