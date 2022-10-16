КХЛ: «Трактор» — «Ак Барс», «Куньлунь» — «Спартак» и другие матчи 16 октября

Регулярный чемпионат КХЛ.

14.30 мск. «Трактор» — «Ак Барс»

17.00. «Куньлунь» — «Спартак»

17.00. «Сочи» — «Северсталь»

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //

Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //

Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут