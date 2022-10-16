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Сегодня, 13:15

КХЛ: «Трактор» — «Ак Барс», «Куньлунь» — «Спартак» и другие матчи 16 октября

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
Читать «СЭ» в
Хоккеисты «Спартака».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Регулярный чемпионат КХЛ.

14.30 мск. «Трактор» — «Ак Барс»

17.00. «Куньлунь» — «Спартак»

17.00. «Сочи» — «Северсталь»

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //
Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //
Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут

КХЛ
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Западная конференция И В П О
1 СКА 19 17 2 35
2 Динамо М 19 13 6 29
3 Локомотив 18 11 7 25
4 Торпедо 18 11 7 23
5 Спартак 19 9 10 23
6 ЦСКА 17 10 7 23
7 Витязь 19 10 9 23
8 Северсталь 18 8 10 19
9 Динамо Мн 19 7 12 18
10 Куньлунь 19 7 12 17
11 Сочи 16 3 13 9
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 18 13 5 27
2 Металлург 18 12 6 26
3 Сал. Юлаев 18 10 8 23
4 Сибирь 20 10 10 22
5 Барыс 19 10 9 21
6 Ак Барс 17 8 9 20
7 Адмирал 19 8 11 18
8 Авангард 18 7 11 16
9 Нефтехимик 19 7 12 15
10 Трактор 19 6 13 15
11 Амур 18 5 13 13
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16.10 14:30
Трактор – Ак Барс
 - : -
16.10 17:00
Куньлунь – Спартак
 - : -
16.10 17:00
Сочи – Северсталь
 - : -
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