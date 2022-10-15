Коньков — об «Ак Барсе»: «Если будешь строить коллектив из устрашений — ничего не получится»
Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков высказал мнение, могут ли быть изменения в составе «Ак Барса».
«Возможны ли радикальные шаги, какие-то расторжения контрактов, обмены? Надо смотреть, в каком варианте это проходит. Для чего менять игрока — если в плохой форме, не выполняет задание, ведет негатив. Но здесь надо все взвешивать, прежде чем принимать такое решение. Мое видение: если будешь строить коллектив из устрашений, что игроки будут бояться — ничего не получится. Так чемпионские команды не строятся.
Здесь должны идти четко поставленная цель и четко поставленный тренировочный процесс. Ребята должны понимать стандарты, которые необходимы. Если кто-то выпадает — в команде есть конкуренция, все ребята амбициозные и хотят быть в коллективе. Значит, должен трудиться. Такие незыблемые законы время будет диктовать", — приводит слова Конькова Metaratings.
«Ак Барс» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 20 очков в 17 матчах. Команда Знарка потерпела пять поражений подряд.
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|8
|Авангард
|18
|7
|11
|16
|9
|Нефтехимик
|19
|7
|12
|15
|10
|Трактор
|19
|6
|13
|15
|11
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|18
|5
|13
|13
|16.10
|14:30
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Трактор – Ак Барс
|- : -
|16.10
|17:00
|
Куньлунь – Спартак
|- : -
|16.10
|17:00
|
Сочи – Северсталь
|- : -