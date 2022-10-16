«Ак Барс» впервые в истории проиграл 6 матчей подряд в КХЛ
«Ак Барс» установил антирекорд клуба в КХЛ.
В воскресенье, 16 октября казанцы проиграли «Трактору» (2:5). Это поражение стало шестым подряд. «Ак Барс» ни разу в истории не проигрывал более 5 матчей подряд в КХЛ.
Команда Олега Знарка занимает шестое место в таблице Восточной конференции с 20 очками в 18 матчах. Следующую игру клуб проведет дома 19 октября против «Металлурга».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|19
|17
|2
|35
|2
|Динамо М
|19
|13
|6
|29
|3
|Локомотив
|18
|11
|7
|25
|4
|Торпедо
|18
|11
|7
|23
|5
|Спартак
|19
|9
|10
|23
|6
|ЦСКА
|17
|10
|7
|23
|7
|Витязь
|19
|10
|9
|23
|8
|Северсталь
|18
|8
|10
|19
|9
|Динамо Мн
|19
|7
|12
|18
|10
|Куньлунь
|19
|7
|12
|17
|11
|Сочи
|16
|3
|13
|9
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|18
|13
|5
|27
|2
|Металлург
|18
|12
|6
|26
|3
|Сал. Юлаев
|18
|10
|8
|23
|4
|Сибирь
|20
|10
|10
|22
|5
|Барыс
|19
|10
|9
|21
|6
|Ак Барс
|18
|8
|10
|20
|7
|Адмирал
|19
|8
|11
|18
|8
|Трактор
|20
|7
|13
|17
|9
|Авангард
|18
|7
|11
|16
|10
|Нефтехимик
|19
|7
|12
|15
|11
|Амур
|18
|5
|13
|13
Результаты / календарь
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18.10
19.10
20.10
21.10
|16.10
|14:30
|
Трактор – Ак Барс
|5 : 2
|16.10
|17:00
|
Куньлунь – Спартак
|- : -
|16.10
|17:00
|
Сочи – Северсталь
|- : -
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