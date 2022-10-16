«Ак Барс» впервые в истории проиграл 6 матчей подряд в КХЛ

«Ак Барс» установил антирекорд клуба в КХЛ.

В воскресенье, 16 октября казанцы проиграли «Трактору» (2:5). Это поражение стало шестым подряд. «Ак Барс» ни разу в истории не проигрывал более 5 матчей подряд в КХЛ.

Команда Олега Знарка занимает шестое место в таблице Восточной конференции с 20 очками в 18 матчах. Следующую игру клуб проведет дома 19 октября против «Металлурга».