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Сегодня, 16:53

«Адмирал» в овертайме победил «Трактор»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Адмирал» в овертайме победил «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.

«Адмирал» набрал 71 очко и занимает седьмое место в Восточной конференции, «Трактора» идет на восьмом месте (64 очка).

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«Трактор» (Челябинск) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:3 ОТ (0:0, 0:2, 2:0, 0:1)

Голы: Шэн — 5 (Корбит, Файзуллин), 37:40 — 0:1. Шулак — 13, 39:05 — 0:2. Карпухин — 6 (Ткачев, Шабанов), 48:59 — 1:2. Калинин — 11 (бол., Бывальцев, Телегин), 54:15 — 2:2. Чебыкин — 13 (Уильямс, Грачев), 62:44 — 2:3.

Вратари: Устименко — Серебряков.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 24 (9+7+7+1) — 25 (5+11+7+2).

Судьи: Овчинников, Щенев.

11 февраля. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.

ХК Адмирал
ХК Трактор
1
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Западная конференция И В П О
1 СКА 63 45 18 95
2 Локомотив 63 38 25 84
3 ЦСКА 61 38 23 84
4 Торпедо 61 39 22 83
5 Динамо М 61 35 26 79
6 Витязь 62 32 30 72
7 Северсталь 61 26 35 64
8 Динамо Мн 62 25 37 63
9 Спартак 61 26 35 60
10 Куньлунь 62 21 41 48
11 Сочи 60 7 53 23
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 62 36 26 81
2 Сибирь 61 36 25 78
3 Металлург 61 32 29 75
4 Автомобилист 60 33 27 75
5 Авангард 61 34 27 75
6 Сал. Юлаев 62 33 29 75
7 Адмирал 62 31 31 71
8 Трактор 63 27 36 64
9 Амур 61 28 33 64
10 Нефтехимик 62 29 33 63
11 Барыс 62 26 36 59
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16.02
11.02 14:00
Авангард – СКА
 5 : 4
11.02 14:30
Сал. Юлаев – Витязь
 4 : 0
11.02 14:30
Трактор – Адмирал
 2 : 3 ОТ
11.02 15:00
Автомобилист – Динамо Мн
 - : -
11.02 17:00
Северсталь – Амур
 - : -
11.02 17:00
Торпедо – Спартак
 - : -
11.02 17:00
Сочи – Куньлунь
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