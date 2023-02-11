«Адмирал» в овертайме победил «Трактор»

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«Адмирал» в овертайме победил «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.

«Адмирал» набрал 71 очко и занимает седьмое место в Восточной конференции, «Трактора» идет на восьмом месте (64 очка).

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«Трактор» (Челябинск) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:3 ОТ (0:0, 0:2, 2:0, 0:1)

Голы: Шэн — 5 (Корбит, Файзуллин), 37:40 — 0:1. Шулак — 13, 39:05 — 0:2. Карпухин — 6 (Ткачев, Шабанов), 48:59 — 1:2. Калинин — 11 (бол., Бывальцев, Телегин), 54:15 — 2:2. Чебыкин — 13 (Уильямс, Грачев), 62:44 — 2:3.

Вратари: Устименко — Серебряков.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 24 (9+7+7+1) — 25 (5+11+7+2).

Судьи: Овчинников, Щенев.

11 февраля. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.