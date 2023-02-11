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Сегодня, 16:35

«Салават Юлаев» дома переиграл «Витязь»

Виталий Косик
Корреспондент
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«Салават Юлаев» одержал победу над «Витязем» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:0.

В составе хозяев отметились нападающие Евгений Тимкин, Николай Кулемин, также дубль забросил Александер Хмелевский.

«Витязь» располагается на 6-й строчке турнирной таблицы «Запада» с 72 очками за 62 игры.

«Салават» занимает 6-ю позицию на «Востоке» с 75 очками за 62 матча.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Витязь» (Подольск) — 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Голы: Тимкин — 1, 2:00 — 1:0. Хмелевский — 23 (бол., Мухамадуллин, Науменков), 26:04 — 2:0. Хмелевский — 24 (мен., п.в.), 53:42 — 3:0. Кулемин — 11 (Кадейкин), 55:55 — 4:0.

Вратари: Ежов — Дорожко (53:34 — 53:42).

Штраф: 6 — 6. Броски: 29 (10+14+5) — 17 (2+8+7).

Судьи: Букин, Оленин.

11 февраля. Уфа. Уфа-Арена.

Хоккей
КХЛ
ХК Витязь
ХК Салават Юлаев
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«Авангард» одержал волевую победу над СКА
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Западная конференция И В П О
1 СКА 63 45 18 95
2 Локомотив 63 38 25 84
3 ЦСКА 61 38 23 84
4 Торпедо 61 39 22 83
5 Динамо М 61 35 26 79
6 Витязь 61 32 29 72
7 Северсталь 61 26 35 64
8 Динамо Мн 62 25 37 63
9 Спартак 61 26 35 60
10 Куньлунь 62 21 41 48
11 Сочи 60 7 53 23
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 62 36 26 81
2 Сибирь 61 36 25 78
3 Металлург 61 32 29 75
4 Автомобилист 60 33 27 75
5 Авангард 61 34 27 75
6 Сал. Юлаев 61 32 29 73
7 Адмирал 61 30 31 69
8 Амур 61 28 33 64
9 Нефтехимик 62 29 33 63
10 Трактор 62 27 35 63
11 Барыс 62 26 36 59
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16.02
11.02 14:00
Авангард – СКА
 5 : 4
11.02 14:30
Сал. Юлаев – Витязь
 4 : 0
11.02 14:30
Трактор – Адмирал
 - : -
11.02 15:00
Автомобилист – Динамо Мн
 - : -
11.02 17:00
Северсталь – Амур
 - : -
11.02 17:00
Торпедо – Спартак
 - : -
11.02 17:00
Сочи – Куньлунь
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