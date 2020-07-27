Товарищеский матч «Спартака» и «Северстали» отменен
Товарищеская игра «Спартака» и «Северстали» отменена, сообщает официальный аккаунт москвичей в Twitter.
— В связи с решением ХК «Северсталь» отменить учебно-тренировочный сбор в Подмосковье, контрольный матч между «Спартаком» и «Северсталью», запланированный на 4 августа в Москве, не состоится. Расписание контрольных матчей «Спартака» в августе будет скорректировано", — говорится в сообщении.
Напомним, что недавно в «Северстали» было выявлено девять случаев заражения коронавирусом. Болезнь протекает бессимптомно, зараженные находятся на самоизоляции и под наблюдением врачей. Остальная часть команды продолжает тренировочный процесс в Череповце.
В связи с решением ХК «Северсталь» отменить учебно-тренировочный сбор в Подмосковье, контрольный матч между «Спартаком» и «Северсталью», запланированный на 4 августа в Москве, не состоится. Расписание контрольных матчей «Спартака» в августе будет скорректировано.— Spartak Moscow (@spartak_hc) July 27, 2020