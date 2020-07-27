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Товарищеский матч «Спартака» и «Северстали» отменен

20:26
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Товарищеская игра «Спартака» и «Северстали» отменена, сообщает официальный аккаунт москвичей в Twitter.

— В связи с решением ХК «Северсталь» отменить учебно-тренировочный сбор в Подмосковье, контрольный матч между «Спартаком» и «Северсталью», запланированный на 4 августа в Москве, не состоится. Расписание контрольных матчей «Спартака» в августе будет скорректировано", — говорится в сообщении.

Напомним, что недавно в «Северстали» было выявлено девять случаев заражения коронавирусом. Болезнь протекает бессимптомно, зараженные находятся на самоизоляции и под наблюдением врачей. Остальная часть команды продолжает тренировочный процесс в Череповце.

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