«Торпедо» заключило контракты с несколькими игроками

Нападающий Данил Веряев продолжит выступать за «Торпедо» в сезоне-2022/2023. Хоккеист подписал с клубом однолетний контракт, сообщает сайт нижегородцев.

Нападающий Денис Венгрыжановский продлил контракт с хоккейным клубом «Торпедо» также еще на один сезон.

Кроме того, «Торпедо» продлило контракты с защитниками Егором Харченко, Ильей Кудряшовым, вратарем Егор Громовиком и нападающим Павлом Волокитиным. Все хоккеисты в прошедшем сезоне защищали цвета нижегородской молодежной команды «Чайка»