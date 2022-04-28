Фетисов: «После шестого матча шанс у «Магнитки» еще будет, а у ЦСКА — нет»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от шестого матча финальной серии Кубка Гагарина между ЦСКА и «Металлургом».

«Сможет ли сегодня «Металлург» одержать победу? Эта шестая игра финала. Все, что угодно может произойти. После шестого матча шанс у «Магнитки» еще будет, а у ЦСКА — нет. Психологическое преимущество может быть и у одной, и у другой команды. А, может, это будет их дополнительной нагрузкой. Да, «Металлург» играет хорошо. Сегодня будет интересная игра», — сказал Фетисов «СЭ».

После пяти матчей счет в финальной серии 3-2 в пользу «Металлурга». Шестой матч пройдет сегодня, 28 апреля, в Москве.