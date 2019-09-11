«Торпедо» вырвало победу у ЦСКА за несколько секунд до конца овертайма

В матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА приехал в гости к «Торпедо». Хозяева, проводившие первый дломашний матч в сезоне, победили в овертайме со счетом 2:1.

Основное время матча закончилось со счетом 1:1. За три секунды до конца овертайма нападающий Станислав Бочаров отправил шайбу ворота ЦСКА. Отметим, что контратаке нижегородцев предшествовала опасная атака армейцев, в которой Линден Вей угодил в штангу.

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«Торпедо» (Нижний Новгород) — ЦСКА (Москва) — 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Григоренко — 2 (бол., Капризов, Нестеров), 14:33 — 0:1. Жафяров — 2 (Варфоломеев), 27:57 — 1:1. Бочаров — 2 (Аляев), 64:57 — 2:1.

Вратари: Линдбек — Сорокин.

Штраф: 8 — 16.

Броски: 28 (10+10+6+2) — 35 (7+14+10+4).

Судьи: Гашилов, Цыплаков.

11 сентября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный».

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