Дубль Ларионова помог «Торпедо» разгромить «Трактор» в товарищеском матче
«Торпедо» в товарищеском матче обыграло «Трактор» со счетом 7:2.
Дублем отличился форвард нижегородцев Игорь Ларионов-младший. Матч проходил в два периода по 25 минут.
Ранее 4 августа «Торпедо» обыграло «Трактор» со счетом 6:2.
Товарищеские матчи. Клубы
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Трактор» (Челябинск) — 7:2 (4:0, 3:2)
Голы: Сергеев — 1 (Бутенко), 6:52 — 1:0. Агостино — 1 (Марин), 16:46 — 2:0. Сергеев — 2 (И. Федотов, Дарьин), 19:55 — 3:0. Орлов — 1 (И. Федотов), 22:52 — 4:0. И. Федотов — 1 (Орлов), 30:10 — 5:0. Ларионов — 1 (Шавин), 32:42 — 6:0. Подкорытов — 1, 34:40 — 6:1. Потапов — 1, 44:06 — 6:2. Ларионов — 2, 46:30 — 7:2.
Вратари: Тихомиров — Мыльников.
5 августа. Нижний Новгород. КРК Нагорный.
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|3 - 4
|Финалы конференций
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Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
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|4 - 0
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|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
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4 - 0
|4 - 0
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|4 - 3
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Сал. Юлаев - Сибирь
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Металлург - Барыс
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|
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