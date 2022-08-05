Дубль Ларионова помог «Торпедо» разгромить «Трактор» в товарищеском матче

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«Торпедо» в товарищеском матче обыграло «Трактор» со счетом 7:2.

Дублем отличился форвард нижегородцев Игорь Ларионов-младший. Матч проходил в два периода по 25 минут.

Ранее 4 августа «Торпедо» обыграло «Трактор» со счетом 6:2.

Товарищеские матчи. Клубы

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Трактор» (Челябинск) — 7:2 (4:0, 3:2)

Голы: Сергеев — 1 (Бутенко), 6:52 — 1:0. Агостино — 1 (Марин), 16:46 — 2:0. Сергеев — 2 (И. Федотов, Дарьин), 19:55 — 3:0. Орлов — 1 (И. Федотов), 22:52 — 4:0. И. Федотов — 1 (Орлов), 30:10 — 5:0. Ларионов — 1 (Шавин), 32:42 — 6:0. Подкорытов — 1, 34:40 — 6:1. Потапов — 1, 44:06 — 6:2. Ларионов — 2, 46:30 — 7:2.

Вратари: Тихомиров — Мыльников.

5 августа. Нижний Новгород. КРК Нагорный.