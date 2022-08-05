Генеральный директор «Сочи» — о стиле Назарова: «Нам это нравится, иначе мы бы не сотрудничали»

Генеральный директор хоккейного клуба «Сочи» Сергей Воропаев ответил на вопрос, нравится ли ему тренерский стиль Андрея Назарова.

«Мне после матча с «Авангардом» поступило много сообщений — как отрицательных, так и положительных. Кому-то это нравится, кому-то — нет. В плане популяризации хоккея нам в стране еще работать и работать. И это все помогает популяризировать хоккей. Плюс наша философия. У нас в команде молодые игроки. Тренер хорошо умеет с ними работать и вселяет им уверенность. Нам это нравится, иначе мы бы не сотрудничали», — сказал Воропаев.

На предсезонном турнире в Сочи команда Назарова уступила «Авангарду» со счетом 4:6. Во время игры команды устроили несколько драк.