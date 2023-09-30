«Сочи» прервал четырехматчевую победную серию «Торпедо»
«Торпедо» на домашнем льду проиграло «Сочи» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:5.
За нижегородцев забили Андрей Белевич и Бобби Линч. У сочинцев отличились Борна Рендулич, оформивший хет-трик, Кирилл Рассказов и Матвей Мичков.
«Торпедо» прервало четырехматчевую победную серию. Команда занимает первое место на «Западе», набрав 19 очков в 12 играх. «Сочи» находится на четвертой строчке (16 очков).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Сочи» — 2:5 (1:2, 1:0, 0:3)
Голы: Рендулич — 6 (Завгородний, Криштоф), 8:26 — 0:1. Белевич — 3 (Линч, Веряев), 11:21 — 1:1. Рассказов — 2 (Мичков, Тянулин), 12:43 — 1:2. Линч — 1 (бол., Ларионов), 34:40 — 2:2. Мичков — 3 (Манухов, Гараев), 46:53 — 2:3. Рендулич — 7 (бол., Грэм), 49:24 — 2:4. Рендулич — 8 (Завгородний), 53:59 — 2:5.
Вратари: Гуска (Кульбаков, 12:43) — Бердин.
Штраф: 14 — 12.
Броски: 40 (16+12+12) — 34 (8+7+19).
Судьи: Гофман, Сергеев.
30 сентября. Нижний Новгород. КРК Нагорный.
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