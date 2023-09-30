«Лада» вырвала победу у минского «Динамо» в овертайме
«Лада» обыграла минское «Динамо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1 ОТ.
У тольяттинской команды шайбу в основное время забросил Трой Джозевс. У белорусского клуба отличился Андрей Стась. Победный гол в овертайме на счету Джозевса.
Клуб из Тольятти набрал 17 очков в 13 играх и поднялся на второе место в турнирной таблице Восточной конференции. Минская команда идет на 10-й строчке в таблице Западной конференции (10 очков в 11 матчах).
2 октября «Лада» сыграет против «Салавата Юлаева», «Динамо» в этот же день встретится с «Барысом».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Минск) — «Лада» (Тольятти) — 1:2 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Стась — 3, 11:34 — 1:0. Джозефс — 7 (бол., Сафин, Алтыбармакян), 29:42 — 1:1. Джозефс — 8 (Космачук), 60:40 — 1:2.
Вратари: Фергюсон — Трушков.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 39 (12+14+13+0) — 16 (3+5+7+1).
Судьи: Гамалей, Шувалов.
30 сентября. Минск. «Минск-Арена».
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|13
|8
|5
|19
|2
|Лада
|13
|7
|6
|17
|3
|Автомобилист
|13
|7
|6
|16
|4
|Ак Барс
|11
|7
|4
|15
|5
|Сибирь
|12
|7
|5
|15
|6
|Трактор
|13
|6
|7
|14
|7
|Сал. Юлаев
|11
|6
|5
|12
|8
|Авангард
|10
|5
|5
|11
|9
|Амур
|11
|4
|7
|11
|10
|Барыс
|12
|3
|9
|10
|11
|Адмирал
|11
|3
|8
|8
|12
|Нефтехимик
|11
|3
|8
|8
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Торпедо
|12
|9
|3
|19
|2
|Локомотив
|12
|9
|3
|18
|3
|Динамо М
|12
|9
|3
|18
|4
|Сочи
|12
|8
|4
|16
|5
|Спартак
|13
|7
|6
|16
|6
|СКА
|11
|6
|5
|12
|7
|Куньлунь РС
|13
|6
|7
|12
|8
|ЦСКА
|12
|5
|7
|11
|9
|Северсталь
|11
|5
|6
|11
|10
|Динамо Мн
|11
|4
|7
|10
|11
|Витязь
|12
|2
|10
|5
|30.09
|14:00
|
Барыс – Сибирь
|1 : 2
|30.09
|15:00
|
Трактор – Спартак
|2 : 1 ОТ
|30.09
|15:00
|
Автомобилист – Адмирал
|3 : 1
|30.09
|17:00
|
Северсталь – Локомотив
|0 : 5
|30.09
|17:00
|
Торпедо – Сочи
|2 : 5
|30.09
|17:10
|
Динамо Мн – Лада
|1 : 2 ОТ