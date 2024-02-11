«Торпедо» — «Нефтехимик»: видеообзор матча КХЛ

«Торпедо» и «Нефтехимик» встретились в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

Игра прошла в Нижнем Новгороде 11 февраля и завершилась победой гостей — 4:3 ОТ.

Видео лучших моментов матча «Торпедо» — «Нефтехимик» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Торпедо» после 62 игр располагается на 6-й позиции в турнирной таблице Западной конференции с 74 очками. «Нефтехимик» набрал 64 балла за 62 встречи и идет на 8-м месте на «Востоке».

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