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Сегодня, 19:28

«Нефтехимик» вырвал победу у «Торпедо» в овертайме

Алина Савинова
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«Нефтехимик» на выезде победил «Торпедо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:3 ОТ.

У нижегородской команды в основное время отличились Андрей Белевич, Игорь Ларионов и Николай Коваленко. Владислав Фирстов набрал 2 (0+2) очка в этой игре.

За клуб из Нижнекамска голы забили Жан-Себастьен Ди, Дмитрий Жукенов и Кирилл Ураков, который также забросил победную шайбу в овертайме.

«Торпедо» после 62 игр располагается на 6-й позиции в турнирной таблице Западной конференции с 74 очками. «Нефтехимик» набрал 64 балла за 62 встречи и идет на 8-м месте на «Востоке».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:4 ОТ (0:1, 2:1, 1:1, 0:1)
Голы: Белозеров — 19 (бол., Сетдиков, Сериков), 6:57 — 0:1. Белевич — 11 (Фирстов, Воронин), 35:58 — 1:1. Ди — 9 (Шафигуллин, Ураков), 36:31 — 1:2. Ларионов — 8 (Артамонов), 36:57 — 2:2. Жукенов — 4 (бол., Брюквин, Соколов), 44:29 — 2:3. Коваленко — 10 (бол., Фирстов), 54:34 — 3:3. Ураков — 3 (Клок), 62:05 — 3:4.

Вратари: Гуска — Загидулин.

Штраф: 14 — 4.

Броски: 35 (14+12+9+0) — 25 (4+9+11+1).

Судьи: Гашилов, Сидоренко.

11 февраля. Нижний Новгород. КРК Нагорный. 5500 зрителей

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2023-2024/
Хоккей
КХЛ
ХК Нефтехимик
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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2 Авангард 61 41 20 86
3 Сал. Юлаев 61 39 22 83
4 Ак Барс 61 36 25 74
5 Автомобилист 62 33 29 73
6 Трактор 61 33 28 72
7 Лада 62 29 33 72
8 Нефтехимик 62 26 36 64
9 Амур 61 25 36 62
10 Сибирь 63 25 38 60
11 Адмирал 61 19 42 49
12 Барыс 61 19 42 46
Западная конференция И В П О
1 СКА 62 42 20 87
2 Локомотив 62 40 22 85
3 Динамо М 61 39 22 84
4 Спартак 62 37 25 82
5 Северсталь 62 33 29 74
6 Торпедо 62 34 28 74
7 ЦСКА 62 31 31 68
8 Динамо Мн 62 28 34 61
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Северсталь – Динамо Мн
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Торпедо – Нефтехимик
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