«Нефтехимик» вырвал победу у «Торпедо» в овертайме

«Нефтехимик» на выезде победил «Торпедо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:3 ОТ.

У нижегородской команды в основное время отличились Андрей Белевич, Игорь Ларионов и Николай Коваленко. Владислав Фирстов набрал 2 (0+2) очка в этой игре.

За клуб из Нижнекамска голы забили Жан-Себастьен Ди, Дмитрий Жукенов и Кирилл Ураков, который также забросил победную шайбу в овертайме.

«Торпедо» после 62 игр располагается на 6-й позиции в турнирной таблице Западной конференции с 74 очками. «Нефтехимик» набрал 64 балла за 62 встречи и идет на 8-м месте на «Востоке».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:4 ОТ (0:1, 2:1, 1:1, 0:1)

Голы: Белозеров — 19 (бол., Сетдиков, Сериков), 6:57 — 0:1. Белевич — 11 (Фирстов, Воронин), 35:58 — 1:1. Ди — 9 (Шафигуллин, Ураков), 36:31 — 1:2. Ларионов — 8 (Артамонов), 36:57 — 2:2. Жукенов — 4 (бол., Брюквин, Соколов), 44:29 — 2:3. Коваленко — 10 (бол., Фирстов), 54:34 — 3:3. Ураков — 3 (Клок), 62:05 — 3:4.

Вратари: Гуска — Загидулин.

Штраф: 14 — 4.

Броски: 35 (14+12+9+0) — 25 (4+9+11+1).

Судьи: Гашилов, Сидоренко.

11 февраля. Нижний Новгород. КРК Нагорный. 5500 зрителей