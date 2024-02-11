СКА — «Сочи»: видеообзор матча КХЛ

СКА и «Сочи» встретились в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

Игра прошла в Санкт-Петербурге 11 февраля и завершилась разгромной победой хозяев — 8:1.

Видео лучших моментов матча СКА — «Сочи» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

СКА (87 очков) лидирует в Западной конференции КХЛ. Команда Романа Ротенберга гарантировала себе место в топ-4 «Запада».

«Сочи» (47) занимает предпоследнее место в Западной конференции и лишился шансов на выход в плей-офф.

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