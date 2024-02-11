Глотов — об игре на «СКА Арене»: «Невероятно приятно быть участником такого исторического события»

Нападающий СКА Василий Глотов рассказал об атмосфере на новой арене команды во время матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Сочи» (8:1).

По информации пресс-службы КХЛ, на игре присутствовал 21481 зритель, что является новым рекордом посещаемости матчей лиги в закрытых помещениях.

«Великолепная атмосфера, просто космос! Очень приятно играть. Спасибо всем болельщикам, которые пришли нас поддержать. Было невероятно приятно выступать и открывать «СКА Арену», быть участником такого исторического события. Спасибо болельщикам за то, что приходят и помогают нам переехать. Приглашаем всех на наши матчи!» — цитирует Глотова Metaratings.ru.

СКА с 87 очками после 62 матчей лидирует в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Следующую игру петербуржцы проведут против «Лады». Встреча пройдет 13 февраля и начнется в 19.30 по московскому времени.