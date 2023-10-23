«Торпедо» может провести матч КХЛ на футбольном стадионе

«Торпедо» обратилось в КХЛ с предложением провести домашний матч на футбольном стадионе «Пари НН» в январе.

«Клуб обратился в лигу с предложением провести игру на футбольном стадионе 7 января», — приводит слова источника ТАСС.

7 января «Торпедо» сыграет с минским «Динамо».

После 21 матча «Торпедо» набрало 28 очков и занимает третью строчку в западной конференции.