Прохоркин: «Стоит запретить переподписывать контракты. Хочется, чтобы менеджеры реально начали работать»
Нападающий «Сибири» Николай Прохоркин в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился мнением о том, что можно улучшить в регламенте КХЛ.
— Этим летом очень много хоккеистов с тяжелыми контрактами переподписали их в сторону уменьшения. Стоит ли лиге запретить это делать?
— Думаю, стоит. Хотелось бы защиты контрактов. Иначе ты подписался на три года, отыграл один сезон, был расторгнут, а два других улетают куда-то в пустоту — это неправильно. Зачем тогда вообще подписывать на три года, если идет расторжение?
Хочется, чтобы менеджеры реально начали работать. А не «поехали ко мне», давали игроку денег, через сезон расторгали его, и дальше — моя хата с краю.
Плюс если и идет расторжение, то они должны входить в потолок, чтобы не было таких шальных подписаний. «О, давайте этого подпишем, он свободен. Возьмем его для красоты — забить баню народом». Понятно, что вряд ли получится сделать как в НХЛ, где выплачивают две трети контракта при выкупе. Но это будет правильно.
Тогда начнут развиваться и менеджеры, и те же скауты будут смотреть не только на статистику. Лига будет расти, если вместе с хоккеистами будут расти все остальные.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|23
|14
|9
|32
|2
|Ак Барс
|20
|14
|6
|30
|3
|Лада
|22
|11
|11
|26
|4
|Автомобилист
|22
|12
|10
|26
|5
|Сал. Юлаев
|20
|12
|8
|25
|6
|Авангард
|20
|11
|9
|24
|7
|Сибирь
|21
|10
|11
|23
|8
|Трактор
|21
|10
|11
|22
|9
|Амур
|20
|8
|12
|21
|10
|Нефтехимик
|20
|8
|12
|20
|11
|Барыс
|22
|7
|15
|20
|12
|Адмирал
|19
|5
|14
|12
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|22
|15
|7
|32
|2
|Локомотив
|21
|14
|7
|29
|3
|Торпедо
|21
|13
|8
|28
|4
|Динамо М
|20
|13
|7
|27
|5
|ЦСКА
|21
|11
|10
|23
|6
|Сочи
|21
|11
|10
|23
|7
|Динамо Мн
|19
|9
|10
|21
|8
|СКА
|19
|10
|9
|20
|9
|Северсталь
|19
|8
|11
|19
|10
|Куньлунь РС
|24
|7
|17
|17
|11
|Витязь
|21
|6
|15
|14
|23.10
|19:00
|
Локомотив – СКА
|- : -
|23.10
|19:00
|
Нефтехимик – Трактор
|- : -
|23.10
|19:30
|
Динамо М – Лада
|- : -