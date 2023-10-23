Прохоркин: «Стоит запретить переподписывать контракты. Хочется, чтобы менеджеры реально начали работать»

Нападающий «Сибири» Николай Прохоркин в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился мнением о том, что можно улучшить в регламенте КХЛ.

— Этим летом очень много хоккеистов с тяжелыми контрактами переподписали их в сторону уменьшения. Стоит ли лиге запретить это делать?

— Думаю, стоит. Хотелось бы защиты контрактов. Иначе ты подписался на три года, отыграл один сезон, был расторгнут, а два других улетают куда-то в пустоту — это неправильно. Зачем тогда вообще подписывать на три года, если идет расторжение?

Хочется, чтобы менеджеры реально начали работать. А не «поехали ко мне», давали игроку денег, через сезон расторгали его, и дальше — моя хата с краю.

Плюс если и идет расторжение, то они должны входить в потолок, чтобы не было таких шальных подписаний. «О, давайте этого подпишем, он свободен. Возьмем его для красоты — забить баню народом». Понятно, что вряд ли получится сделать как в НХЛ, где выплачивают две трети контракта при выкупе. Но это будет правильно.

Тогда начнут развиваться и менеджеры, и те же скауты будут смотреть не только на статистику. Лига будет расти, если вместе с хоккеистами будут расти все остальные.