«Торпедо» прервало трехматчевую серию поражений, обыграв «Локомотив»

«Торпедо» дома обыграло «Локомотив» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2 Б.

Победный буллит забросил Алексей Кручинин.

В основное время за хозяев по голу забили Владислав Фирстов и Василий Атанасов. За гостей отличились Дмитрий Симашев и Максим Шалунов.

«Торпедо» сумело прервать серию из трех поражений подряд. С 45 очками нижегородцы после 37 игр занимают четвертое место в Западной конференции. «Локомотив» (47 очков) идет третьим на «Западе» после 35 матчей.

В следующем матче «Локомотив» 1 декабря на выезде сыграет против «Сочи». «Торпедо» 3 декабря дома примет московское «Динамо».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:2 Б (0:0, 0:0, 2:2, 0:0, 1:0)

Голы: Фирстов — 11 (Летунов), 48:22 — 1:0. Атанасов — 17 (Марин), 50:54 — 2:0. Симашев — 3 (Красковский), 52:13 — 2:1. Шалунов — 11 (бол., Каюмов, Гернат), 54:48 — 2:2.

Победный буллит: Кручинин.

Вратари: Гуска — Бочаров (59:50).

Штраф: 21 — 13.

Броски: 29 (11+10+8+0) — 43 (15+13+9+6).

Судьи: Метальников, Раминг.

29 ноября. Нижний Новгород. КРК Нагорный.