«Торпедо» прервало трехматчевую серию поражений, обыграв «Локомотив»
«Торпедо» дома обыграло «Локомотив» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2 Б.
Победный буллит забросил Алексей Кручинин.
В основное время за хозяев по голу забили Владислав Фирстов и Василий Атанасов. За гостей отличились Дмитрий Симашев и Максим Шалунов.
«Торпедо» сумело прервать серию из трех поражений подряд. С 45 очками нижегородцы после 37 игр занимают четвертое место в Западной конференции. «Локомотив» (47 очков) идет третьим на «Западе» после 35 матчей.
В следующем матче «Локомотив» 1 декабря на выезде сыграет против «Сочи». «Торпедо» 3 декабря дома примет московское «Динамо».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:2 Б (0:0, 0:0, 2:2, 0:0, 1:0)
Голы: Фирстов — 11 (Летунов), 48:22 — 1:0. Атанасов — 17 (Марин), 50:54 — 2:0. Симашев — 3 (Красковский), 52:13 — 2:1. Шалунов — 11 (бол., Каюмов, Гернат), 54:48 — 2:2.
Победный буллит: Кручинин.
Вратари: Гуска — Бочаров (59:50).
Штраф: 21 — 13.
Броски: 29 (11+10+8+0) — 43 (15+13+9+6).
Судьи: Метальников, Раминг.
29 ноября. Нижний Новгород. КРК Нагорный.
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