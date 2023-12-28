«Локомотив» обыграл «Торпедо», нижегородцы забросили две шайбы за 20 секунд
«Локомотив» в гостях обыграл «Торпедо» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 3:5.
За ярославскую команду отметились Андрей Сергеев, Никита Черепанов, Денис Алексеев, Ярослав Лихачев, Степан Никулин. В составе хозяев шайбу забросили Максим Летунов, Владислав Фирстов и Никита Шавин.
После 43 игр «Локомотив» занимает третью строчку в Западной конференции, набрав 61 очко. «Торпедо» — на пятом месте (57 очков за 45 матчей).
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«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:5 (0:2, 0:2, 3:1)
Голы: Сергеев — 4 (Шалунов, Березкин), 11:17 — 0:1. Черепанов — 2, 12:46 — 0:2. Алексеев — 7 (бол., Иванов, Гернат), 30:16 — 0:3. Лихачев — 11 (бол., Рафиков, Бут), 33:37 — 0:4. Никулин — 3 (Лихачев, Иванов), 44:19 — 0:5. Летунов — 20 (бол., Гончарук, Конюшков), 48:18 — 1:5. Фирстов — 14 (бол., Силаев, Линч), 48:38 — 2:5. Шавин — 1 (Фирстов, Летунов), 50:58 — 3:5.
Вратари: Гуска (Кульбаков, 33:37, 59:01) — Исаев.
Штраф: 15 — 27.
Броски: 29 (11+5+13) — 33 (11+18+4).
Судьи: Лаврентьев, Светилов.
28 декабря. Нижний Новгород. КРК Нагорный. 5500 зрителей.
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