Голы Грудинина и Скоренова помогли «Северстали» обыграть «Куньлунь»
«Северсталь» дома обыграла «Куньлунь» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 3:1.
В составе хозяев отметились Владимир Грудинин, Александр Скоренов и Михаил Ильин.
Единственную шайбу «Куньлуня» забросил Люк Локхарт.
После 44 матчей «Северсталь» занимает седьмую строчку в Западной конференции, набрав 47 очков. «Куньлунь» — девятый (35 очков за 45 игр).
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Северсталь» (Череповец) — «Куньлунь РС» (Пекин) — 3:1 (0:1, 0:0, 3:0)
Голы: Локхарт — 10 (Дж. Смит, Йип), 15:02 — 0:1. Грудинин — 1 (Аймурзин), 40:39 — 1:1. Скоренов — 16 (Ильин, Тихонов), 44:05 — 2:1. Ильин — 7 (п.в.), 58:44 — 3:1.
Вратари: Шугаев — Дж. Смит (58:32 — 58:44).
Штраф: 6 — 2.
Броски: 33 (11+11+11) — 30 (8+13+9).
Судьи: Васильев, Кулаков.
28 декабря. Череповец. МАУ «Ледовый дворец». 3075 зрителей.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|44
|27
|17
|59
|2
|Авангард
|43
|28
|15
|59
|3
|Лада
|46
|24
|22
|57
|4
|Сал. Юлаев
|42
|26
|16
|55
|5
|Трактор
|45
|25
|20
|55
|6
|Автомобилист
|45
|24
|21
|53
|7
|Ак Барс
|43
|24
|19
|50
|8
|Сибирь
|46
|20
|26
|48
|9
|Амур
|44
|19
|25
|46
|10
|Нефтехимик
|44
|15
|29
|39
|11
|Адмирал
|42
|14
|28
|37
|12
|Барыс
|44
|14
|30
|35
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|45
|29
|16
|63
|2
|Динамо М
|45
|29
|16
|62
|3
|Локомотив
|42
|28
|14
|59
|4
|СКА
|44
|29
|15
|59
|5
|Торпедо
|44
|27
|17
|57
|6
|ЦСКА
|44
|22
|22
|48
|7
|Северсталь
|44
|20
|24
|47
|8
|Динамо Мн
|42
|18
|24
|40
|9
|Куньлунь РС
|45
|15
|30
|35
|10
|Сочи
|44
|14
|30
|33
|11
|Витязь
|43
|14
|29
|33
|28.12
|15:30
|
Сибирь – Трактор
|0 : 3
|28.12
|16:30
|
Барыс – Авангард
|5 : 1
|28.12
|18:00
|
Лада – Динамо М
|4 : 0
|28.12
|19:00
|
Северсталь – Куньлунь РС
|3 : 1
|28.12
|19:00
|
Витязь – Автомобилист
|- : -
|28.12
|19:00
|
Торпедо – Локомотив
|3 : 5
|28.12
|19:00
|
Ак Барс – Металлург Мг
|1 : 4
|28.12
|19:10
|
Динамо Мн – Спартак
|- : -
|28.12
|19:30
|
Сочи – Сал. Юлаев
|- : -