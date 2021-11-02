Дубль Леннстрема помог «Торпедо» обыграть «Локомотив»

«Торпедо» победило «Локомотив» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей дубль сделал Теодор Леннстрем. Также отличился Дамир Жафяров. У гостей забивали Артем Ильенко и Михаил Беляев.

«Торпедо» набрало 25 очков и занимает девятое место на Западе. У «Локо» 28 очков и седьмая позиция.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)

Голы: Леннстрем — 8 (бол., Миле, Жафяров), 11:53 — 1:0. Ильенко — 1 (Беляев), 18:46 — 1:1. Леннстрем — 9 (бол., Миле, Заар), 25:50 — 2:1. Жафяров — 6 (Мишарин, Миле), 31:14 — 3:1. Беляев — 2 (Марченко), 33:14 — 3:2.

Вратари: Тихомиров — Паскуале (57:39).

Штраф: 7 — 29.

Броски: 31 (8+15+8) — 40 (15+11+14).

Судьи: Букин, Васильев.

2 ноября. Нижний Новгород. КРК Нагорный.