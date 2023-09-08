«Торпедо» и минское «Динамо» в пятницу, 8 сентября, проведут матч регулярного чемпионата КХЛ 2023 / 2024. Игра состоится в Нижнем Новгороде в КРК «Нагорный», начало — в 19.00 по московскому времени.

Зрители смогут посмотреть матч в Нижнем Новгороде на тематическом телеканале «КХЛ ТВ». Начало эфира — в 18.45 по московскому времени. Также прямая трансляция матча «Торпедо» — «Динамо» (Минск) будет доступна на платформах «Кинопоиск» и «ОККО Спорт». Эфир на обоих сервисах начнется в 18.50 по Москве.

Формальные события матча «Торпедо» — «Динамо» (Минск) будут доступны в матч-центре «СЭ».

Жители Нижнего Новгорода смогут посмотреть матч «Торпедо» — «Динамо» (Минск) в прямом эфире телеканала «НН 24». Начало трансляции — в 18.45.

Граждане, проживающие в Белоруссии, могут посмотреть игру в Нижнем Новгороде на телеканале «Беларусь 5». Эфир начнется в 18.50 по минскому времени.

«Торпедо» занимает второе место в таблице Западной конференции, нижегородцы набрали 4 очка. Минское «Динамо» располагается на 6-й строчке «Запада», команда из столицы Белоруссии тоже набрала 4 очка.