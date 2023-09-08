«Ак Барс» и «Куньлунь» в пятницу, 8 сентября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024. Игра состоится в Казани на «Татнефть-Арене», начало — в 19.00 по московскому времени.

Прямая трансляция матча «Ак Барс» — «Куньлунь» будет доступна на платформах «Кинопоиск» и «ОККО Спорт». Эфир на обоих сервисах начнется в 18.50 по Москве.

Формальные события матча «Ак Барс» — «Куньлунь» будут доступны в матч-центре «СЭ».

Жители Казани смогут посмотреть матч «Ак Барс» — «Куньлунь» в прямом эфире телеканала «ТНВ Татарстан». Начало трансляции — в 19.00.

«Ак Барс» занимает третье место в таблице Восточной конференции, клуб из столицы Татарстана набрал 4 очка из 6 возможных. «Куньлунь» на начало игрового дня возглавляет не только Западную конференцию, но и таблицу всего регулярного чемпионата КХЛ 2023 / 2024 — 6 очков в 3 матчах.