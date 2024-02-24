ЦСКА на выезде победил «Торпедо», у нижегородской команды шестое поражение подряд
ЦСКА на выезде обыграл «Торпедо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1.
У армейцев заброшенными шайбами отметились Максим Соркин и Егор Брютов. Единственный гол хозяев на счету Бобби Линча.
После этой игры ЦСКА (75 очков) обошел «Торпедо» в турнирной таблице Западной конференции, поднявшись на 6-е место. Нижегородская команда (74 балла) потерпела шестое поражение подряд и опустилась на 7-ю позицию.
В заключительном матче регулярного чемпионата армейцы сыграют против московского «Динамо», а «Торпедо» встретится с «Ладой».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Торпедо» (Нижний Новгород) — ЦСКА (Москва) — 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)
Голы: Соркин — 13 (Абрамов, Классон), 29:07 — 0:1. Брютов — 1 (Абрамов, Провольнев), 33:23 — 0:2. Линч — 8 (бол.), 40:50 — 1:2.
Вратари: Кульбаков (57:22) — Федотов.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 29 (11+13+5) — 29 (14+9+6).
Судьи: Акузовский, Оскирко.
24 февраля. Нижний Новгород. КРК Нагорный.
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|24.02
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Торпедо – ЦСКА
|1 : 2
|24.02
|14:00
|
Барыс – Лада
|- : -
|24.02
|14:30
|
Сал. Юлаев – Сибирь
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|
Трактор – Авангард
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|24.02
|15:00
|
Металлург Мг – Витязь
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|
Динамо М – Адмирал
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|24.02
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Ак Барс – Амур
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