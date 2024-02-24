Коньков: «Игру «Спартак» — «Северсталь» можно рассмотреть как первый матч плей-офф»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков поделился ожиданиями от матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ между «Спартаком» и «Северсталью».

Игра пройдет 24 февраля в столице и начнется в 17.00 по московскому времени.

«Я думаю, что команды сегодня будут смотреть друг на друга. Эту игру можно рассматривать как первый матч плей-офф, потому что эти соперники встретятся друг с другом через неделю. Думаю, что сегодня команды смогут проверить своих резервистов. Цели победить любой ценой никто не ставит, будет проверка боем. Обе команды сейчас в хорошей форме. Много нюансов будет. Главное, чтобы все были здоровы. В этом плане нужно сыграть аккуратно. Матч будет интересным. Мы не можем сказать, какие цели у главных тренеров, но им нужно максимально сохранить своих подопечных», — приводит «РБ Спорт» слова Конькова.

«Спартак» с 86 очками занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции. «У «Северстали» 80 очков и 5-я позиция.