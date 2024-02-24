Коньков: «Игру «Спартак» — «Северсталь» можно рассмотреть как первый матч плей-офф»
Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков поделился ожиданиями от матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ между «Спартаком» и «Северсталью».
Игра пройдет 24 февраля в столице и начнется в 17.00 по московскому времени.
«Я думаю, что команды сегодня будут смотреть друг на друга. Эту игру можно рассматривать как первый матч плей-офф, потому что эти соперники встретятся друг с другом через неделю. Думаю, что сегодня команды смогут проверить своих резервистов. Цели победить любой ценой никто не ставит, будет проверка боем. Обе команды сейчас в хорошей форме. Много нюансов будет. Главное, чтобы все были здоровы. В этом плане нужно сыграть аккуратно. Матч будет интересным. Мы не можем сказать, какие цели у главных тренеров, но им нужно максимально сохранить своих подопечных», — приводит «РБ Спорт» слова Конькова.
«Спартак» с 86 очками занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции. «У «Северстали» 80 очков и 5-я позиция.
|Восточная конференция
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|43
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|25
|88
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|Ак Барс
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|39
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|80
|5
|Автомобилист
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|36
|31
|80
|6
|Трактор
|66
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|76
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|36
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|45
|53
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|20
|47
|48
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|67
|46
|21
|95
|2
|Динамо М
|66
|44
|22
|94
|3
|Локомотив
|67
|44
|23
|93
|4
|Спартак
|66
|39
|27
|86
|5
|Северсталь
|66
|36
|30
|80
|6
|ЦСКА
|67
|34
|33
|75
|7
|Торпедо
|67
|34
|33
|74
|8
|Динамо Мн
|67
|31
|36
|67
|9
|Сочи
|67
|23
|44
|53
|10
|Куньлунь РС
|66
|23
|43
|52
|11
|Витязь
|66
|20
|46
|47
|24.02
|13:00
|
Торпедо – ЦСКА
|1 : 2
|24.02
|14:00
|
Барыс – Лада
|1 : 4
|24.02
|14:30
|
Сал. Юлаев – Сибирь
|1 : 2
|24.02
|14:30
|
Трактор – Авангард
|- : -
|24.02
|15:00
|
Металлург Мг – Витязь
|- : -
|24.02
|17:00
|
Динамо М – Адмирал
|- : -
|24.02
|17:00
|
Ак Барс – Амур
|- : -
|24.02
|17:00
|
Спартак – Северсталь
|- : -