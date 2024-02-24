«Спартак» на своем льду сыграет с «Северсталью» в регулярном чемпионате КХЛ в субботу, 24 февраля. Матч состоится во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве и начнется в 17.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Спартак» — «Северсталь» будут доступны с помощью матч-центра на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию покажет официальный сайт КХЛ. Игры ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслирует онлайн-платформа «Кинопоиск» по платной подписке.

Команда Алексея Жамнова набрала 86 очков и занимает 4-е место в Западной конференции. Клуб из Череповца с 80 баллами находится на 5-й строчке Запада.

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