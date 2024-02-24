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Сегодня, 15:10

«Спартак» — «Северсталь»: смотреть трансляцию матча КХЛ

«Спартак» сыграет с «Северсталью» в регулярном чемпионате КХЛ 24 февраля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Даниил Орлов, ХК «Спартак».
Фото ХК «Спартак», «СЭ»

«Спартак» на своем льду сыграет с «Северсталью» в регулярном чемпионате КХЛ в субботу, 24 февраля. Матч состоится во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве и начнется в 17.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Спартак» — «Северсталь» будут доступны с помощью матч-центра на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию покажет официальный сайт КХЛ. Игры ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслирует онлайн-платформа «Кинопоиск» по платной подписке.

Команда Алексея Жамнова набрала 86 очков и занимает 4-е место в Западной конференции. Клуб из Череповца с 80 баллами находится на 5-й строчке Запада.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Северсталь
ХК Спартак (Москва)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 66 42 24 91
2 Авангард 66 43 23 91
3 Сал. Юлаев 66 41 25 88
4 Ак Барс 66 39 27 80
5 Автомобилист 67 36 31 80
6 Трактор 66 35 31 76
7 Лада 66 30 36 74
8 Амур 66 29 37 70
9 Нефтехимик 67 26 41 67
10 Сибирь 66 27 39 65
11 Адмирал 66 21 45 53
12 Барыс 66 20 46 48
Западная конференция И В П О
1 СКА 67 46 21 95
2 Динамо М 66 44 22 94
3 Локомотив 67 44 23 93
4 Спартак 66 39 27 86
5 Северсталь 66 36 30 80
6 Торпедо 66 34 32 74
7 ЦСКА 66 33 33 73
8 Динамо Мн 67 31 36 67
9 Сочи 67 23 44 53
10 Куньлунь РС 66 23 43 52
11 Витязь 66 20 46 47
Результаты / календарь
14.02
15.02
16.02
17.02
18.02
19.02
20.02
21.02
22.02
23.02
24.02
25.02
26.02
24.02 13:00
Торпедо – ЦСКА
 1 : 2
24.02 14:00
Барыс – Лада
 - : -
24.02 14:30
Сал. Юлаев – Сибирь
 - : -
24.02 14:30
Трактор – Авангард
 - : -
24.02 15:00
Металлург Мг – Витязь
 - : -
24.02 17:00
Динамо М – Адмирал
 - : -
24.02 17:00
Ак Барс – Амур
 - : -
24.02 17:00
Спартак – Северсталь
 - : -
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