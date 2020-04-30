Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся поделился впечатлениями от назначения на должность.

— Работать в «Салавате» в качестве главного тренера — это большая честь для меня, — приводит слова Лямся официальный сайт клуба. — Я принимаю это, несомненно, как вызов, но, думаю, я к этому готов.

— Вы достаточно хорошо знакомы с игроками. На Ваш взгляд, это поможет в работе?

— Конечно, это облегчит работу. Думаю, за счет этого мы сможем достаточно быстро сработаться.

— Как долго Вы принимали решение о подписание контракта с клубом?

— Недолго. Это было легкое решение. Уфа отличный город, а «Салават Юлаев» большой клуб с невероятными болельщиками.

— Уже есть понимание, в какой хоккей будут играть «юлаевцы» в следующем сезоне?

— У меня есть своя философия хоккея, которую мне бы хотелось привнести в игру. В тоже время, мы вместе с тренерским штабом будем обсуждать игру и принимать решения сообща.

— Как оцените прошедший сезон?

— Регулярку мы сыграли неоднозначно — у нас были взлеты и падения. Но в серии плей-офф против омского «Авангарда» команда показала свой лучший хоккей. Обидно, что мы не сразились с «Ак Барсом».

— В системе клуба немало молодых и талантливых игроков. Как будете их использовать?

— Это очень хорошо, что у нас есть такие «голодные» и молодые хоккеисты. Планирую давать им игровое время на льду, но для меня важно, чтобы они день за днем показывали, что они заслуживают доверия.

— Как сильно изменится предсезонная подготовка «юлаевцев»?

— Как раз сейчас мы вместе с тренерским штабом составляем расписание. Из-за всей этой ситуации с вирусом нам необходимо хорошо подготовиться, чтобы с началом тренировочного процесса игроки были в форме.