Толчинский: «Меня почти отправили в «Локомотив»
Нападающий СКА Сергей Толчинский в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о несостоявшемся обмене из «Авангарда» в ярославский клуб.
— Бабаев говорил нам, что отношение к вам в «Авангарде» и попытка обменять по ходу сезона повлияли на итоговое решение.
— Разговор об обмене был. Меня почти отправили в «Локомотив». Это тоже позднее сыграло свою роль. Ты выступаешь не первый год в одном клубе, завоевал с ним кубок, и кажется, что нашел свою команду. Боб Хартли вообще говорил, что я могу стать главной звездой «Авангарда», вокруг которой все строится в долгую. И тут — бац! Ни с того ни с сего тебя хотят обменять! Игорь Никитин звонит мне и спрашивает, что я об этом думаю. Только я ничего в тот момент не понимал. Подумал: «Как меня вообще могут обменять из «Авангарда»? Почему? Что случилось?» Игорь Валерьевич даже сказал, в каком звене и с кем я буду играть в «Локомотиве». «Ну, ладно,» — думаю. Хотя после окончания сезона я об этом вроде бы забыл, но какой-то осадок внутри остался.
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