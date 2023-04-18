Терещенко: «Грицюк пересидел момент, когда он мог уехать в НХЛ»

Бывший нападающий «Авангарда» Алексей Терещенко считает, что форварду омского клуба Арсению Грицюку нужно уезжать в НХЛ.

«Откровенно говоря, Грицюк выдал не очень хороший сезон. От него ждали большего. Но ему надо пробовать себя в НХЛ. Но вопрос: когда это делать? То, что он не может сейчас договориться по контракту с «Авангардом», то каждый знает себе цену. Наверное, возможно, Грицюк пересидел момент, когда он мог уехать в НХЛ. Думаю, так и есть. Может ли он остановиться в развитии в КХЛ? Все будет зависеть от партнеров. Но ехать в НХЛ однозначно надо. Нужно пробовать, а получится ли — сказать сложно», — цитирует Терещенко Legalbet.

В текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ 22-летний Грицюк провел 66 матчей за «Авангард», отметился 15 заброшенными шайбами и 25 результативными передачами. В плей-офф на его счету 4 (3+1) очка в 11 играх.