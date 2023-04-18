Терещенко: «Грицюк пересидел момент, когда он мог уехать в НХЛ»
Бывший нападающий «Авангарда» Алексей Терещенко считает, что форварду омского клуба Арсению Грицюку нужно уезжать в НХЛ.
«Откровенно говоря, Грицюк выдал не очень хороший сезон. От него ждали большего. Но ему надо пробовать себя в НХЛ. Но вопрос: когда это делать? То, что он не может сейчас договориться по контракту с «Авангардом», то каждый знает себе цену. Наверное, возможно, Грицюк пересидел момент, когда он мог уехать в НХЛ. Думаю, так и есть. Может ли он остановиться в развитии в КХЛ? Все будет зависеть от партнеров. Но ехать в НХЛ однозначно надо. Нужно пробовать, а получится ли — сказать сложно», — цитирует Терещенко Legalbet.
В текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ 22-летний Грицюк провел 66 матчей за «Авангард», отметился 15 заброшенными шайбами и 25 результативными передачами. В плей-офф на его счету 4 (3+1) очка в 11 играх.
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
Ак Барс - ЦСКА
1 - 0
|1 - 0
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|19.04
|19:00
|
Ак Барс – ЦСКА
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