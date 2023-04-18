Форвард СКА Жафяров: «Этот ЦСКА реально обыграть»

Нападающий СКА Дамир Жафяров в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился мнением о серии против московских армейцев в финале Западной конференции плей-офф КХЛ, которую СКА уступил со счетом 2-4.

— После поражения от ЦСКА уже пришли в себя?

— Еще нет. Прошло уже несколько дней, а внутри у меня все равно полное опустошение. Сразу принять это поражение очень тяжело. Хотя смысла грустить дальше нет и надо как можно быстрее забыть о плохом. Поверьте, мы отдали все, что у нас было для победы.

— В чем именно ЦСКА переиграли?

— Это точно не один фактор. Серия показала, в чем нам надо прибавлять. Для более подробного разбора должно еще пройти время, чтобы схлынули эмоции. Тогда можно в спокойном режиме проанализировать произошедшее, включая допущенные ошибки, и лучше подготовиться к следующему сезону.

— Чем силен этот ЦСКА?

— Большое значение имеет кубковый опыт, в том числе решающих матчей. Многие игроки выступают вместе не первый год, прошли через победы и неудачи, знают, что делать в критических ситуациях. Еще когда я следил за сериями ЦСКА против «Северстали» и «Локомотива», то обратил внимание, как армейцы умеют включаться в самый важный момент. Кажется, соперники уже перехватили инициативу и завладели преимуществом. Но ЦСКА добавляет, начинает действовать максимально правильно и меняет ход игры. В нашей серии произошло то же самое.

— Этот ЦСКА реально обыграть или надо ждать, когда закроется его «чемпионское окно»?

— Реально. Делали же это раньше «Ак Барс» и «Авангард». В СКА в прошлое межсезонье произошли большие изменения, появилось много новых игроков. Для того чтобы полностью раскрыть потенциал, еще требуется время. Поражения делают нас только сильнее.