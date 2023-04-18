«Нефтехимик» продлил контракт с защитником Сидоровым

«Нефтехимик» продлил контракт с защитником Михаилом Сидоровым.

Пресс-служба клуба сообщает, что срок нового соглашения — два года.

Сидоров выступает в составе команды с сезона-2020/21. За это время 25-летний защитник в 137 матче регулярного чемпионата и Кубка Гагарина набрал 35 (11+24) очков.