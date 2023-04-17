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Сегодня, 23:40

Терещенко: «Сегодня мы увидели полностью заслуженную победу «Ак Барса»

Алина Савинова
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Трехкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко считает заслуженной победу «Ак Барса» над ЦСКА в первом матче финала Кубка Гагарина (4:1).

«Я бы не сказал, что «Ак Барс» доминировал всю игру. Первый период остался за ЦСКА, но далее не пошло, не хватило реализации. В этом единственная проблема сегодня. Не думаю, что это связано с нехваткой опыта у Сергея Федорова. Он высококлассный специалист. Просто игроки казанской команды сегодня выглядели значительно лучше гостей из Москвы. Они практически ничего не позволили сделать. Поймали на контратаке, сумели разыграть большинство. Сегодня мы увидели полностью заслуженную победу «Ак Барса», — цитирует Терещенко RT.

Казанская команда ведет со счетом 1-0 в финальной серии до четырех побед. Следующая игра между «Ак Барсом» и ЦСКА пройдет 19 апреля в Казани. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1137419-tereschenko-ak-bars-hokkei-cska
Алексей Терещенко
Хоккей
ХК Ак Барс
ХК ЦСКА (Москва)
Кубок Гагарина
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Полтапов — о поражении от «Ак Барса»: «Не смогли реализовать свои моменты, поэтому сложился такой результат»
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Финал Счет в серии
Ак Барс - ЦСКА
Ак Барс - ЦСКА
1 - 0
1. Ак Барс - ЦСКА
4 - 1
2. Ак Барс - ЦСКА
0 - 0
3. ЦСКА - Ак Барс
0 - 0
4. ЦСКА - Ак Барс
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1 - 0
Финалы конференций
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
2 - 4
1. СКА - ЦСКА
2 - 3
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2 - 1
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4 - 0
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1 - 3
5. СКА - ЦСКА
3 - 7
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Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
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1. Ак Барс - Авангард
3 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 3
3. Авангард - Ак Барс
2 - 3
4. Авангард - Ак Барс
0 - 1
5. Ак Барс - Авангард
3 - 2
4 - 1
1/2 финала конференции
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 3
1. ЦСКА - Локомотив
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3 - 2
3. Локомотив - ЦСКА
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0 - 1
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Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
1. Авангард - Металлург
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4 - 3
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1 - 4
4 - 0
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
1. СКА - Торпедо
2 - 1
2. СКА - Торпедо
5 - 4
3. Торпедо - СКА
0 - 4
4. Торпедо - СКА
3 - 5
4 - 0
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
4 - 2
1. Ак Барс - Адмирал
3 - 2
2. Ак Барс - Адмирал
2 - 1
3. Адмирал - Ак Барс
1 - 0
4. Адмирал - Ак Барс
1 - 2
5. Ак Барс - Адмирал
1 - 2
6. Адмирал - Ак Барс
1 - 3
4 - 2
1/4 финала конференции
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
4 - 1
1. Авангард - Сибирь
1 - 2
2. Авангард - Сибирь
4 - 1
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3 - 4
4. Сибирь - Авангард
1 - 4
5. Авангард - Сибирь
4 - 3
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Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
4 - 2
1. Торпедо - Динамо М
1 - 3
2. Торпедо - Динамо М
5 - 2
3. Динамо М - Торпедо
3 - 0
4. Динамо М - Торпедо
4 - 5
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4 - 3
6. Динамо М - Торпедо
1 - 2
4 - 2
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
4 - 3
1. ЦСКА - Северсталь
5 - 2
2. ЦСКА - Северсталь
2 - 3
3. Северсталь - ЦСКА
5 - 3
4. Северсталь - ЦСКА
3 - 9
5. ЦСКА - Северсталь
4 - 3
6. Северсталь - ЦСКА
3 - 0
7. ЦСКА - Северсталь
5 - 3
4 - 3
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
3 - 4
1. Автомобилист - Металлург
4 - 2
2. Автомобилист - Металлург
2 - 3
3. Металлург - Автомобилист
2 - 1
4. Металлург - Автомобилист
0 - 4
5. Автомобилист - Металлург
6 - 3
6. Металлург - Автомобилист
6 - 3
7. Автомобилист - Металлург
3 - 4
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Локомотив - Витязь
Локомотив - Витязь
4 - 1
1. Локомотив - Витязь
0 - 1
2. Локомотив - Витязь
6 - 2
3. Витязь - Локомотив
0 - 4
4. Витязь - Локомотив
2 - 3
5. Локомотив - Витязь
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СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 2
1. СКА - Динамо Мн
4 - 6
2. СКА - Динамо Мн
5 - 2
3. Динамо Мн - СКА
0 - 4
4. Динамо Мн - СКА
4 - 2
5. СКА - Динамо Мн
6 - 3
6. Динамо Мн - СКА
2 - 4
4 - 2
Ак Барс - Нефтехимик
Ак Барс - Нефтехимик
4 - 2
1. Ак Барс - Нефтехимик
2 - 3
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4 - 1
3. Нефтехимик - Ак Барс
1 - 4
4. Нефтехимик - Ак Барс
4 - 2
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Сал. Юлаев - Адмирал
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17.04 19:30
Ак Барс – ЦСКА
 4 : 1
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