Терещенко: «Сегодня мы увидели полностью заслуженную победу «Ак Барса»

Трехкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко считает заслуженной победу «Ак Барса» над ЦСКА в первом матче финала Кубка Гагарина (4:1).

«Я бы не сказал, что «Ак Барс» доминировал всю игру. Первый период остался за ЦСКА, но далее не пошло, не хватило реализации. В этом единственная проблема сегодня. Не думаю, что это связано с нехваткой опыта у Сергея Федорова. Он высококлассный специалист. Просто игроки казанской команды сегодня выглядели значительно лучше гостей из Москвы. Они практически ничего не позволили сделать. Поймали на контратаке, сумели разыграть большинство. Сегодня мы увидели полностью заслуженную победу «Ак Барса», — цитирует Терещенко RT.

Казанская команда ведет со счетом 1-0 в финальной серии до четырех побед. Следующая игра между «Ак Барсом» и ЦСКА пройдет 19 апреля в Казани. Начало — в 19.00 по московскому времени.