Терещенко считает, что результат финала Кубка Гагарина не повлияет на интерес «Коламбуса» к Федорову

Трехкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко считает, что результат ЦСКА в финальной серии Кубка Гагарина против «Ак Барса» не повлияет на интерес к главному тренеру московского клуба Сергею Федорову со стороны «Коламбуса».

«Приятно слышать новости о том, что в НХЛ интересуются российскими специалистами. Все-таки это наша школа. Игроки уже давно выступают на высоком уровне в национальной лиге, теперь появился интерес к нашим специалистам. Повлияет ли на это результат ЦСКА по итогам финальной серии с «Ак Барсом»? Я думаю, что нет. Ведь кандидатура обсуждалась заранее. И если они приняли решение на счет Сергея Федорова, то они от этого не отступятся», — цитирует Терещенко RT.

17 апреля ЦСКА уступил «Ак Барсу» в первом матче финальной серии Кубка Гагарина (1:4). На данный момент казанская команда ведет в серии до четырех побед — 1:0. Следующая игра между «Ак Барсом» и ЦСКА пройдет 19 апреля в Казани. Начало — в 19.00 по московскому времени.