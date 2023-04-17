Титов заявил, что счет в матче ЦСКА и «Ак Барса» не соответствует содержанию игры

Чемпион мира по хоккею Герман Титов поделился мнением о первой игре финала Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и ЦСКА (4:1).

«Счет в матче ЦСКА и «Ак Барса» не соответствует содержанию игры. Армейцы в первом периоде были сильнее и создавали больше моментов. Видно, что команды равные, и результат первой игры не должен вводить в заблуждение зрителей. Серия только началась, и она будет трудной для обоих клубов. Я думаю, нас ожидает шесть-семь матчей. Фаворита серии не могу назвать, шансы 50 на 50», — приводит Metaratings.ru слова Титова.

Также он ответил на вопрос, кто бы мог в командах взять роль лидера и повести игроков за собой.

«В «Ак Барсе» это Радулов, однозначно. Он может повести хоккеистов за собой, завести их, где-то подраться, чтобы встряхнуть коллектив, если что-то будет идти не так. У армейцев лидеры — Нестеров, Григоренко, Окулов, они должны в трудный момент заявить о себе», — добавил чемпиона мира.

Казанская команда ведет со счетом 1-0 в финальной серии до четырех побед. Следующая игра между «Ак Барсом» и ЦСКА пройдет 19 апреля в Казани. Начало — в 19.00 по московскому времени.