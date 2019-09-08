Теему Пулккинен: «Когда ты получаешь удовольствие, то случаются хорошие вещи»

Нападающий минского «Динамо» Теему Пулккинен после окончания матча со «Спартаком» (5:4) рассказал, как ощущает себя в ранге лучшего снайпера КХЛ. Пулккинен в каждой из четырех стартовых игр забросил по шайбе.

— Я чувствую себя хорошо, получаю удовольствие от пребывания здесь и от игры в этой лиге, — приводит слова хоккеиста ТАСС. — Когда ты получаешь удовольствие, то случаются хорошие вещи. Наконец-то мы выиграли, первые три матча, где мы проиграли, были схожими с сегодняшним, но, к сожалению, тогда нам не удалось достичь результата.

В прошлом сезоне у нас были проблемы с заброшенными шайбами, сейчас в этом компоненте у нас все нормально, но мы провели только четыре игры, постараемся забрасывать и дальше. Мы допустили грубые ошибки, когда пропускали шайбы, нам надо уменьшить количество потерь и играть умнее, иногда просто вбрасывать шайбу в зону.

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