Хоккеист Фальковский назвал стадион СКА новой эпохой ледовых дворцов
Защитник СКА Степан Фальковский оценил новый домашний стадион армейского клуба. Белорусский хоккеист очень лестно высказался о сооружении.
«Питерский стадион это новый уровень, новая эпоха ледовых дворцов. Помимо размеров он поражает технологичностью. Здесь задействованы самые передовые технологии, и это ощущается во всем. Наслаждаемся пребыванием на «СКА Арене» и продолжаем обживаться на ней», — приводит слова Фальковского «СДЗД».
11 февраля СКА впервые сыграл на новой арене против Сочи. Команда Романа Ротенберга разгромила оппонентов со счетом 8:1. На встрече присутствовал 21481 зритель.
В сезоне КХЛ-2023/24 Фальковский сыграл 34 матча, в которых набрал 10 (4+6) очков.
СКА находится на первом месте в западной конференции КХЛ, набрав 89 очков в 63 играх.
|Восточная конференция
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|Автомобилист
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|Трактор
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|33
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|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
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|20
|89
|2
|Динамо М
|62
|40
|22
|86
|3
|Локомотив
|63
|40
|23
|85
|4
|Спартак
|64
|38
|26
|84
|5
|Северсталь
|63
|34
|29
|76
|6
|Торпедо
|63
|34
|29
|74
|7
|ЦСКА
|63
|32
|31
|70
|8
|Динамо Мн
|63
|29
|34
|63
|9
|Сочи
|63
|21
|42
|49
|10
|Куньлунь РС
|62
|21
|41
|48
|11
|Витязь
|63
|19
|44
|45
|15.02
|15:30
|
Сибирь – Нефтехимик
|- : -
|15.02
|17:00
|
Автомобилист – Авангард
|- : -
|15.02
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|15.02
|19:00
|
Ак Барс – Металлург Мг
|- : -
|15.02
|19:30
|
СКА – Сал. Юлаев
|- : -
|15.02
|19:30
|
Куньлунь РС – Лада
|- : -
|15.02
|19:30
|
Динамо М – Динамо Мн
|- : -