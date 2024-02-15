Хоккеист Фальковский назвал стадион СКА новой эпохой ледовых дворцов

Защитник СКА Степан Фальковский оценил новый домашний стадион армейского клуба. Белорусский хоккеист очень лестно высказался о сооружении.

«Питерский стадион это новый уровень, новая эпоха ледовых дворцов. Помимо размеров он поражает технологичностью. Здесь задействованы самые передовые технологии, и это ощущается во всем. Наслаждаемся пребыванием на «СКА Арене» и продолжаем обживаться на ней», — приводит слова Фальковского «СДЗД».

11 февраля СКА впервые сыграл на новой арене против Сочи. Команда Романа Ротенберга разгромила оппонентов со счетом 8:1. На встрече присутствовал 21481 зритель.

В сезоне КХЛ-2023/24 Фальковский сыграл 34 матча, в которых набрал 10 (4+6) очков.

СКА находится на первом месте в западной конференции КХЛ, набрав 89 очков в 63 играх.