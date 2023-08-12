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Сегодня, 10:30

Тамбиев: «Адмирал» предложил гражданство канадцам из нашей команды. Один уже отказался»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Главный тренер команды из Владивостока Леонид Тамбиев в эксклюзивном интервью «СЭ» сообщил о том, что клуб, где он работает, также решил пойти по пути натурализации легионеров.

— Своим канадцам не предлагали получить российский паспорт?

— Я сказал и генеральному директору, и спортивному директору, чтобы они предложили. Знаю, что один канадец отказался. Есть еще два варианта.

— Они думают?

— Я еще не спрашивал. Поглощен турниром. Знаю, что один канадец отказался. Говорит, не хочет. Думаю, два других тоже откажутся.

— Можно короткий репорт по двум канадским новичкам: Фьоре и Граовацу? Почему пригласили именно их?

— Я изначально хотел после сокращения двух легионерских вакансий, чтобы в команде было три канадца. У нас остался Колби Уильямс. Хотел канадских легионеров. Переговоры шли очень сложно по обоим игрокам, в том числе по Граовацу. Вадим Игоревич Аверкин — молодец, сработал очень дипломатично. Смог убедить агента одного и второго игроков приехать в «Адмирал». Я сейчас не говорю про Россию — я говорю про «Адмирал». Граовац играл против нас. Он два года провел в лиге. Прошлый сезон получился скомканным, потому что сломал челюсть. До травмы мне он нравился. Он мужикастый хороший легионер стабильного уровня. Фьоре я просмотрел в немецкой лиге. Понимаю, что это не КХЛ. Я сделал уклон на возраст, что он еще молодой, 1996 года. Он по-спортивному мотивирован — думаю, он еще будет развиваться. Знаю, что он хотел поехать в КХЛ после того, как два раза с «Берлином» выиграл чемпионат Германии. Учитывалось его желание и молодость.

— Хотели именно трех канадцев, чтобы они комфортнее чувствовали себя вместе?

— Конечно. Чтобы они психологически себя увереннее чувствовали в раздевалке. Знаю, что часть ребят разговаривает по-английски. Но, опять же, психологический фактор. Для Фиоре это первый год в КХЛ. Хочу, чтобы он чувствовал себя комфортно и дома, и в раздевалке с ребятами. Колби и Тайлер ему помогут быстрее адаптироваться в лиге.

Полностью интервью Леонида Тамбиева читайте на сайте «СЭ».

Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
Леонид Тамбиев
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