Тренер из Латвии Тамбиев: «Я не стал главным в рижском «Динамо», потому что проходил собеседование на русском языке»
Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что ему не интересны дела в латвийском хоккее.
— Что происходит с рижским «Динамо»? Огорчила новость о закрытии клуба?
— Мне это не интересно. Единственное — могу сказать спасибо «Динамо» за то, что, когда я был начинающим тренером, мне дали поработать в МХЛ. Мне предоставили трамплин. Дальше молодежной лиги меня никто не поднимал. Я два или три раза проходил собеседования. Делал это на своем родном языке — многим это не нравилось. Дальше собеседования никогда ничего не уходило. Всегда назначали других тренеров. Я равнодушен к рижскому «Динамо». У меня другие мысли, идеи, жизнь. Я был огорчен таким подходом. Я говорил на русском языке — это, наверное, играло большую роль. Меня не ставили главным тренером.
— Следите, куда движется латвийский хоккей?
— На чемпионате мира я не был. Куда он движется, мне не очень интересно. Рад, что сборная выиграла бронзовые медали. Порадовался за Харийса Витолиньша, который хорошо сработал, подготовил команду и воспользовался правильным случаем, когда не играли Россия и Белоруссия. Чемпионат мира ослаблен, плюс был не самого высокого уровня. Если уж самая слабая сборная Канады выиграла ЧМ. Латвия могла пройти канадцев в полуфинале. Все игры я смотрел по телевизору. Искренне рад за сборную, но то, что происходит в латвийском хоккее, мне не интересно, так же как я не интересен им.
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|СКА
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|Сочи
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|Спартак
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|10
|Торпедо
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|11
|ЦСКА
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|Восточная конференция
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|Авангард
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|Ак Барс
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|Лада
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|Металлург
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|9
|Нефтехимик
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|10
|Сал. Юлаев
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|Сибирь
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|Трактор
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ЦСКА – Ак Барс
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