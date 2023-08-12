Главный тренер «Адмирала» Тамбиев: «Зачем сокращать лимит на легионеров? Чтобы потом выдавать им паспорта?»

Рулевой команды из Владивостока Леонид Тамбиев в эксклюзивном интервью «СЭ» выразил недовольство решением сократить количество легионеров в КХЛ с пяти человек до трех.

— Такие клубы, как «Адмирал», сильнее остальных ощутили сокращение лимита на легионеров?

— Для нас это больно. Это сильно ударило по «Адмиралу». Сокращены две вакансии. Как теперь их заполнить? Для нас российский рынок хоккеистов очень бедный. Не буду себя хвалить, но у нас остались 17 игроков с прошлого сезона. Это хороший показатель. Я знаю, что у многих были предложения от других клубов, но они остались в «Адмирале». Мне это приятно. Сокращение лимита по нам сильно ударило и ударит. Разговаривал — не буду называть фамилию — с одним заслуженным тренером России. Говорю ему: «Как же так? Хотя бы «Адмиралу» с «Амуром» оставили бы пять». Он ответил: «Вам не пять надо, а семь легионеров. Тогда вы будете конкурентоспособны». Это мудрейший человек в хоккее, который недавно тренировал в КХЛ. Семь! А нам сократили до трех.

— Единственный выход — предлагать иностранцам взять российское гражданство. Как вы относитесь к этому?

— А зачем тогда сокращать вакансии легионеров, чтобы сейчас выдавать российское гражданство? Вы объясните, какой смысл?

— Смысл в том, что новый лимит спустили варварски. Никто не спросил мнение клубов, которые теперь используют такую ответную меру.

— Может быть, проще тогда было оставить пять легионеров? Получается, одной рукой даешь, другой забираешь. 15 лет в лиге всех устраивало пять легионеров. С кем я ни общался — с тренерами, с генеральными менеджерами, — все против этого. Для всех это боль и невыгодно. Российский рынок для уровня КХЛ не очень богатый. И мы это прекрасно знаем. «Авангард» сейчас подписывает Ткачева. Я бы тоже подписал Владимира, но он разве поедет в «Адмирал»? Я бы и Гусева с удовольствием подписал, и Прохоркина, и еще ряд игроков, но они не поедут в «Адмирал».

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