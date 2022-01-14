Тамбиев: «Рад, что мы выиграли перед Олимпийской паузой»
Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев дал комментарий по итогам матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (3:2).
— Трудный матч, тяжело через день играть с командой, которая будет играть в плей-офф. Хорошая, системная команда. Но сегодня я горд за ребят, непростой матч, не все у нас получалось. Но мы проявили волю к победе, мы проигрывали по ходу матча и два раза догоняли. Очень позитивный момент, что забросили две шайбы в большинстве, наверно это предрешило исход поединка в нашу пользу. Спасибо болельщикам, их было слышно, из было много сегодня. Рад, что мы выиграли перед Олимпийской паузой и в это непростое время уходим на небольшой перерыва с серийными победами. Это хорошо, ребята улыбаются, видно, что атмосфера хорошая в команде.
— Волевая победа, за счет чего удалось сдержать натиск «Сибири»? Ведь перебросали в два раза оппоненты.
— Терпеливо играли, системно. В первом периоде совершили не так много отборов, не так хорошо играли в средней зоне. Потом подправили среднюю зону, в отборах стали лучше работать, меньше шайба стала застревать в нашей зоне, выводить. Было непросто, очень непросто. «Сибирь» команда, которая будет в плей-офф играть, две игры выиграть не так просто. И соперник был мотивирован, потому что два раза проигрывать одной команде не хочется. Я доволен ребятами, умение терпеть, играть по счету, выжидать, выжимать. Сегодня такой был сценарий игры. Не каждый сценарий получается, что мы перебрасываем, владеем инициативой. Сегодня соперник был немного получше нас, потому и перебросал. Спасибо Никите, подчистил, сделал два сумасшедших сэйва в меньшинстве, молодец. Победы надо заслужить, и мы ставим тех игроков, которые с самоотдачей готовы выходить на игру. Считаю, что это значимая победа для нас на сегодняшний день.
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|2
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|34
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|30
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|66
|4
|Сал. Юлаев
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|18
|62
|5
|Авангард
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|28
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|58
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|Сибирь
|50
|26
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|57
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|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
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|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|14.01
|12:30
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Адмирал – Сибирь
|3 : 2